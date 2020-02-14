"БКС Глобал Маркетс" снизил рекомендацию для акций Мосбиржи до "держать"

"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет 130 рублей за штуку.