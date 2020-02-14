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14 февраля 2020 года 15:45
"БКС Глобал Маркетс" снизил рекомендацию для акций Мосбиржи до "держать"
"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет 130 рублей за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
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14 февраля 2020 года 18:20
Вполне вероятен рост доллара на фоне действий Федрезерва и Казначейства США, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. "Пара евро-доллар на этой неделе обновила минимум от октября прошлого года и вышла на уровни, где в последний раз... читать дальше
.14 февраля 2020 года 17:49
Цены на нефть сильно "перегреты", и в отсутствие значимых новостей по коронавирусу можно рассчитывать на их техническую коррекцию вверх к 58 долл./барр. на следующей неделе, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Динамика цен на нефть Brent на минувшей неделе по-прежнему определялась в основном... читать дальше
.14 февраля 2020 года 17:27
Аналитики ГК "ФИНАМ" сохраняют рекомендацию "Покупать" по акциям IQVIA Holdings, в целом конструктивно оценивая представленные компанией финансовые результаты за четвертый квартал. IQVIA Holdings - американская высокотехнологичная компания сферы здравоохранения, образованная в результате... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:50
Roku, скорее всего, станет главным бенефициаром "стриминговых войн", говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Выручка мирового лидера в сегменте стриминговых платформ Roku превзошла даже самые оптимистичные ожидания аналитиков.... читать дальше
.14 февраля 2020 года 15:16
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.14 февраля 2020 года 12:28
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.14 февраля 2020 года 09:38
Фондовые индексы США снизились. Рынки акций Азии повышаются за исключением Японии. Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают подниматься. читать дальше
.14 февраля 2020 года 09:10
Нефть пытается продолжить отскок от годовых минимумов в районе 53 доллара за баррель, но видно, что силы "быков" на исходе, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Целью отскока является район 58,5 доллара, но поводов для ухода под отметку 55 долларов пока не видно. В... читать дальше
.13 февраля 2020 года 16:20
Пока ЕЦБ продолжает реализовывать программу по покупке 20 млрд евро в государственных облигациях и корпоративных облигациях нефинансового сектора, эти классы активов будет оставаться дорогим и спреды продолжат снижаться, говорится в комментарии Julius Baer. Аналитики банка сохраняют рекомендацию... читать дальше
.13 февраля 2020 года 15:40
Производитель программного обеспечения, сетевого оборудования для и электронных устройств Cisco прогнозирует падение выручки на 1,5-3,5% по итогам текущего квартала, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Так как снижение выручки... читать дальше
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