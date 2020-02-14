JPMorgan снизил рекомендацию для ADS VEON до "ниже рынка" и оценку на 15%

JPMorgan понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $3,40 до $2,90, по данным агентства Bloomberg.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "выше рынка" до "ниже рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS VEON, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $3,43 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,72 за штуку.