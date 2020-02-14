Sberbank CIB ждет от ЦБ РФ еще три снижения ключевой ставки - в марте, апреле и июле, после прогнозирует паузу до конца года

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, ожидает от ЦБ РФ дальнейшего снижения ключевой ставки на заседаниях регулятора в марте, апреле и июле 2020 года - до 5,25%, говорится в комментарии стратега Sberbank CIB по рынкам валют и процентных ставок Николая Минко.

По мнению эксперта, в результате такого серийного снижения ставки инфляционное давление должно усилиться, что позволит ЦБ больше не снижать ставку до конца года.

"Мы видим, что сейчас ЦБ обеспокоен дальнейшим замедлением роста цен и хочет посредством снижения ставки вернуть инфляцию к целевому уровню 4%. Мы считаем, что быстрая дезинфляция создает стимул для ЦБ снижать ставку, и недавнее решение снизить ставку на 25 базисных пунктов с мягким комментарием поддерживает наше мнение о готовности ЦБ ускорить снижение ставок", - пишет Минко.

ЦБ РФ по итогам февральского заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6%.