Ренессанс Капитал поднял оценку бумаг анализируемых российских телекомов, рекомендации прежние

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки прогнозные цены для бумаг телекомов были повышены, а рекомендации оставлены без изменений. Для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) (фаворит аналитиков в секторе) и американских депозитарных акций (ADS) VEON была подтверждена рекомендация "покупать", а для обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) - "держать".

Как отмечается в обзоре, аналитики видят признаки улучшения конкурентной среды на рынке профильных услуг мобильной связи в 2020 году. Эксперты ожидают значительной оптимизации розничных сетей телекоммуникационных компаний, которая сможет позволить мобильным операторам высвободить денежные средства для реализации новых инициатив и развития сетей 5G.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена МТС - 11,90 (текущая цена - 10,65), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена МТС (об.акции, цена в рублях) - 398,00 (текущая цена - 338,20), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Система - 7,80 (текущая цена - 6,05), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена VEON - 3,55 (текущая цена - 2,72), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Ростелеком (об.акции, цена в рублях) - 85,00 (текущая цена - 90,19), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Ростелеком (прив.акции, цена в рублях) - 77,00 (текущая цена - 79,80), рекомендация - держать.