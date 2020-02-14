Рубль будет в диапазоне 63-64/$ до разрешения ситуации с коронавирусом и формирования новых тенденций - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль растет к доллару вместе с большинством валют развивающихся стран на отсутствии на рынках явного негатива, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Российская валюта утром пятницы торговалась вблизи 63,5 руб./$. До разрешения ситуации с коронавирусом и формирования новых тенденций рубль продолжит торговаться в диапазоне 63-64 руб./$, считают специалисты банка.