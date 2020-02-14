ГК "ФИНАМ" ожидает завершения восходящего движения индекса S&P 500

Индекс S&P 500 формирует на часовом графике восходящий клин, из которого ожидается выход вниз. Верхняя граница фигуры стремится к 3390 пунктам, нижняя граница проходит около 3370 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и уже достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается завершение восходящего движения, указывает в своем комментарии аналитик ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев.