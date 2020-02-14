Инвесторы в пятницу будут сторониться рискованных активов - Альфа-банк

"Боковой" тренд на российском рынке акций сохранится в пятницу, так как инвесторы пытаются преодолеть влияние коронавируса на мировой рост, отмечают в своем обзоре аналитики Альфа-банка. Кроме того, возникают вопросы относительно надежности китайской статистики. Хотя американские и европейские фьючерсы растут, инвесторы, судя по всему, будут сторониться рискованных активов.