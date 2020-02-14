Перспективы рубля в паре с евро выглядят более оптимистично, чем в паре с долларом - "Нордеа банк"

Перспективы рубля в паре с европейской валютой выглядят более оптимистично, чем в паре с долларом из-за сохранения предпосылок для дальнейшего ослабления европейской валюты на фоне слабой статистики по европейской экономике, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Рубль завершает неделю умеренным укреплением в паре с долларом (0,7%) и сильным укреплением в паре с евро (1,7%), что отражает общую слабость европейской валюты на мировых рынках на уходящей неделе, отмечают в банке. Вместе с рублем лидерами роста стали валюты стран экспортеров сырья (чилийское и мексиканское песо, а также южноафриканский ранд). Те же валюты в последний месяц демонстрировали наибольшую волатильность, поскольку в наибольшей степени уязвимы к падению спроса на сырье на фоне вспышки коронавируса в Китае.

Пятница не богата на события, при этом, по мнению специалистов, можно отметить риск развития событий по аналогии с пятницей прошлой недели, когда из-за неопределенности относительно динамики распространения вируса многие инвесторы предпочли в преддверии выходных выйти из рисковых активов, что провоцировало заметное давление на рубль. При этом перспективы рубля в паре с европейской валютой выглядят более оптимистично, чем в паре с долларом из-за сохранения предпосылок для дальнейшего ослабления европейской валюты на фоне слабой статистики по европейской экономике, считают аналитики "Нордеа банка". На предстоящей неделе фактором поддержки для рубля станет приближение налогового периода.