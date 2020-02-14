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14 февраля 2020 года 11:07
Инвесторы использовали слабость рынка из-за коронавируса как очередную возможность для покупки акций EM - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 3-го абзаца) Инвесторы использовали слабость рынка из-за коронавируса как очередную возможность для покупки акций EM, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Как отмечает эксперт, инвесторы снова начали "закачивать" внушительные суммы в активы EM. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 6 по 12 февраля составил $330 млн против притока $10 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $220 млн против оттока $20 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $70 млн, в то время как на предыдущей неделе из этих фондов был отмечен отток средств на уровне $80 млн. Как следует из материалов "БКС Глобал Маркетс", за отчетный период фонды акций GEM получили впечатляющие притоки в размере $2,3 млрд, что стало вторым лучшим результатом за год, продолжив серию из 16-ти последовательных недель притоков. "Данные дают позитивный сигнал, на наш взгляд. Мы многократно отмечали, что оценки акций на большинстве мировых рынков находятся на исторически высоких уровнях, однако в отсутствие привлекательно оцененных альтернатив инвесторы посчитали угрозу коронавируса временной и продолжили вливать все больше денежных средств, значительная доля которых попадает на развивающиеся рынки - на рынки вернулся оптимизм после всего лишь двухнедельной паузы", - пишет Смольянинов. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за неделю с 6 по 12 февраля был зафиксирован чистый приток капитала на уровне $110 млн против притока $30 млн неделей ранее (11 недель притока капитала). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался чистый приток средств на уровне $20 млн против $30 млн неделей ранее (5-я неделя притока). "Притоки в фонды облигаций GEM также возобновились и составили по итогам недели $1,4 млрд, что стало лучшим результатом с того момента, как в новостной среде начали доминировать сообщения о коронавирусе. Мы оцениваем настроения на рынке бондов как нейтрально-позитивные - потенциал для сужения спредов ограничен, однако инвесторы пока не спешат сокращать свои позиции, очевидно, также из-за отсутствия привлекательных альтернатив", - говорится в обзоре инвестбанка.
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