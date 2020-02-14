Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 3100-3120 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи смог удержаться выше отметки 3100 пунктов, но по-прежнему выглядит слабо, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. "Внешний фон пятницы свидетельствует о нейтральной динамике, индекс Мосбиржи, по нашему мнению, продолжит торговаться в диапазоне 3100-3120 пунктов. Из корпоративных новостей повлиять на динамику индекса способен выход финансовых данных Яндекса", - пишет Р. Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Яндекс