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14 февраля 2020 года 09:29
Доллар в начале пятницы удержит позиции в районе 63,6 рубля - Промсвязьбанк
Консолидация валют развивающихся стран и закрепление нефти марки Brent выше 56 долларов будут способствовать переходу рубля в "боковое" движение у уровней закрытия четверга, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. "В результате доллар в начале дня удержит позиции в районе 63,6 рубля. В ходе торгов возможно некоторое снижение американской валюты на фоне фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в преддверии выходных. При этом в рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранение долларом позиций в диапазоне 63,2-64,4 рубля. Отметим, что, согласно нашей модели, справедливым диапазоном для пары доллар/рубль выступает 62,4-63,2 рубля за единицу американской валюты, что говорит об адекватной оценке рынком российской валюты относительно текущих цен на нефть, макропоказателей и сезонных факторов, - пишет Б. Зварич. - При этом техническая картина на графике доллара говорит в пользу возможного продолжения восходящей динамики и достижения отметки 64,4 рубля. Для отмены данного сценария долларовым "медведям" необходимо увести американскую валюту ниже минимумов среды. Это приведет к пробою краткосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов года и проходящего в районе 63,1 рубля, что будет говорить в пользу возобновления полноценного снижения пары доллар/рубль".
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14 февраля 2020 года 09:10
Нефть пытается продолжить отскок от годовых минимумов в районе 53 доллара за баррель, но видно, что силы "быков" на исходе, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Целью отскока является район 58,5 доллара, но поводов для ухода под отметку 55 долларов пока не видно. В... читать дальше
.13 февраля 2020 года 16:20
Пока ЕЦБ продолжает реализовывать программу по покупке 20 млрд евро в государственных облигациях и корпоративных облигациях нефинансового сектора, эти классы активов будет оставаться дорогим и спреды продолжат снижаться, говорится в комментарии Julius Baer. Аналитики банка сохраняют рекомендацию... читать дальше
.13 февраля 2020 года 15:40
Производитель программного обеспечения, сетевого оборудования для и электронных устройств Cisco прогнозирует падение выручки на 1,5-3,5% по итогам текущего квартала, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Так как снижение выручки... читать дальше
.13 февраля 2020 года 15:09
Похоже, в сегменте циклических сырьевых товаров, включая медь и сырую нефть, трейдеры более осторожно оценивают экономические последствия эпидемии коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. В то время как рисковые активы восстановили потери, связанные с эпидемией коронавируса, то же... читать дальше
.13 февраля 2020 года 14:35
Julius Baer понижает прогноз по темпам роста ВВП Китая в 2020 году с 5,7% до 5,4%, говорится в комментарии экономиста банка Софи Альтерматт. После продленных из-за коронавируса новогодних каникул китайские предприятия начали с понедельника медленно возвращаться в рабочий режим, однако... читать дальше
.13 февраля 2020 года 13:54
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Cisco Systems и ставит на пересмотр в сторону повышения их целевой уровень, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Саидовой Зарины. Один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования Cisco Systems... читать дальше
.13 февраля 2020 года 11:52
Евро рискует продолжить слабеть на глобальных площадках, оставаясь заложником слабой экономической активности в Еврозоне, говорится в обзоре "Нордеа банка". Пара EUR/USD в моменте торгуется на уровне 1,087 (минимальный уровень с 2017 года). Евро остается заложником слабой экономической... читать дальше
.13 февраля 2020 года 11:30
Пара евро/доллар технически имеет все шансы на снижение к отметке 1,0730, сообщается в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". "Пара евро/доллар продолжает уверенно снижаться. Ожидаем обновления многолетнего минимума - 1 октября 2019 г. пара оказалась на отметке 1,0878. Если посмотреть на евро/доллар... читать дальше
.13 февраля 2020 года 10:41
Нефть будет колебаться в диапазоне 55-56,5 долларов за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер. "Российские нефтяники в среду заявили о поддержки предложения продлить соглашение ОПЕК+ на второй квартал, что для рынка является нейтральным решением - другого сложно было ожидать. Вместе с тем... читать дальше
.13 февраля 2020 года 10:21
Нефть Brent не смогла закрепиться в среду выше 56 долл./барр. Статистика от Минэнерго США показала рост запасов сырой нефти на 7,5 млн барр. при снижении запасов бензинов на 95 тыс. барр. и дистиллятов на 2 млн барр. Ночью появились новости о резком росте числа заболевших коронавирусом в провинции... читать дальше
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