.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций в пятницу откроется нейтрально - Алор Брокер
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 февраля 2020 года 09:19
Рынок акций в пятницу откроется нейтрально - Алор Брокер
Российский рынок акций в пятницу откроется нейтрально, традиционных рисков снижения рынка вечером в пятницу сейчас нет, маржинальных позиций немного, поэтому открытые позиции можно переносить через выходные, говорится в комментарии Алор Брокер. Внешний фон с утра в пятницу можно назвать нейтральным, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Американские фьючерсы подрастают на четверть процента, но чуть на большую величину дешевеет нефть. Поэтому специалист ждет открытия российского рынка акций недалеко от уровней закрытия четверга. "Если внешний фон продолжит улучшаться, то и российский рынок акций попробует подрасти, но ненамного. Традиционных рисков снижения рынка вечером в пятницу сейчас нет, маржинальных позиций немного, поэтому открытые позиции можно переносить через выходные. Собственных идей, кроме дивидендных, у нас немного, и мы по-прежнему будем ориентироваться на западные площадки. Там ситуация в краткосрочном плане остается неопределенной. С одной стороны, на западные рынки продолжают давить страхи негативных последствий коронавируса и перекупленность американских индексов. С другой, к покупкам зовет большой объем ликвидности и низкие процентные ставки по госбумагам. Но в последние недели мы видели, что американские инвесторы очень быстро откупают все просадки, что говорит о превалировании среднесрочных "бычьих" настроений", - пишет А. Антонов.
.
14 февраля 2020 года 09:10
Нефть пытается продолжить отскок от годовых минимумов в районе 53 доллара за баррель, но видно, что силы "быков" на исходе, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Целью отскока является район 58,5 доллара, но поводов для ухода под отметку 55 долларов пока не видно. В... читать дальше
.13 февраля 2020 года 16:20
Пока ЕЦБ продолжает реализовывать программу по покупке 20 млрд евро в государственных облигациях и корпоративных облигациях нефинансового сектора, эти классы активов будет оставаться дорогим и спреды продолжат снижаться, говорится в комментарии Julius Baer. Аналитики банка сохраняют рекомендацию... читать дальше
.13 февраля 2020 года 15:40
Производитель программного обеспечения, сетевого оборудования для и электронных устройств Cisco прогнозирует падение выручки на 1,5-3,5% по итогам текущего квартала, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Так как снижение выручки... читать дальше
.13 февраля 2020 года 15:09
Похоже, в сегменте циклических сырьевых товаров, включая медь и сырую нефть, трейдеры более осторожно оценивают экономические последствия эпидемии коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. В то время как рисковые активы восстановили потери, связанные с эпидемией коронавируса, то же... читать дальше
.13 февраля 2020 года 14:35
Julius Baer понижает прогноз по темпам роста ВВП Китая в 2020 году с 5,7% до 5,4%, говорится в комментарии экономиста банка Софи Альтерматт. После продленных из-за коронавируса новогодних каникул китайские предприятия начали с понедельника медленно возвращаться в рабочий режим, однако... читать дальше
.13 февраля 2020 года 13:54
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Cisco Systems и ставит на пересмотр в сторону повышения их целевой уровень, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Саидовой Зарины. Один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования Cisco Systems... читать дальше
.13 февраля 2020 года 11:52
Евро рискует продолжить слабеть на глобальных площадках, оставаясь заложником слабой экономической активности в Еврозоне, говорится в обзоре "Нордеа банка". Пара EUR/USD в моменте торгуется на уровне 1,087 (минимальный уровень с 2017 года). Евро остается заложником слабой экономической... читать дальше
.13 февраля 2020 года 11:30
Пара евро/доллар технически имеет все шансы на снижение к отметке 1,0730, сообщается в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". "Пара евро/доллар продолжает уверенно снижаться. Ожидаем обновления многолетнего минимума - 1 октября 2019 г. пара оказалась на отметке 1,0878. Если посмотреть на евро/доллар... читать дальше
.13 февраля 2020 года 10:41
Нефть будет колебаться в диапазоне 55-56,5 долларов за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер. "Российские нефтяники в среду заявили о поддержки предложения продлить соглашение ОПЕК+ на второй квартал, что для рынка является нейтральным решением - другого сложно было ожидать. Вместе с тем... читать дальше
.13 февраля 2020 года 10:21
Нефть Brent не смогла закрепиться в среду выше 56 долл./барр. Статистика от Минэнерго США показала рост запасов сырой нефти на 7,5 млн барр. при снижении запасов бензинов на 95 тыс. барр. и дистиллятов на 2 млн барр. Ночью появились новости о резком росте числа заболевших коронавирусом в провинции... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.