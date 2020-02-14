Рынок акций в пятницу откроется нейтрально - Алор Брокер

Российский рынок акций в пятницу откроется нейтрально, традиционных рисков снижения рынка вечером в пятницу сейчас нет, маржинальных позиций немного, поэтому открытые позиции можно переносить через выходные, говорится в комментарии Алор Брокер.

Внешний фон с утра в пятницу можно назвать нейтральным, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Американские фьючерсы подрастают на четверть процента, но чуть на большую величину дешевеет нефть. Поэтому специалист ждет открытия российского рынка акций недалеко от уровней закрытия четверга.

"Если внешний фон продолжит улучшаться, то и российский рынок акций попробует подрасти, но ненамного. Традиционных рисков снижения рынка вечером в пятницу сейчас нет, маржинальных позиций немного, поэтому открытые позиции можно переносить через выходные. Собственных идей, кроме дивидендных, у нас немного, и мы по-прежнему будем ориентироваться на западные площадки.

Там ситуация в краткосрочном плане остается неопределенной. С одной стороны, на западные рынки продолжают давить страхи негативных последствий коронавируса и перекупленность американских индексов. С другой, к покупкам зовет большой объем ликвидности и низкие процентные ставки по госбумагам. Но в последние недели мы видели, что американские инвесторы очень быстро откупают все просадки, что говорит о превалировании среднесрочных "бычьих" настроений", - пишет А. Антонов.