Для пары доллар/рубль актуальным видится довольно узкий коридор 63-64 - Алор Брокер

Пока для пары доллар/рубль актуальным видится довольно узкий коридор 63-64, говорится в комментарии Алор Брокер.

Продолжает наблюдаться высокая волатильность в рубле, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. В четверг российская валюта вновь подешевела к доллару - потери составили 0,7%.

"Между тем доллар на мировом рынке продолжает неспешно укрепляться. Индекс доллара уже превысил отметку 99, а пара евро/доллар потихоньку подходит к уровню 1,08. Это негативный фактор для рубля, но больший вес в динамике российской валюты имеет сейчас все-таки нефть, - отмечает А. Антонов. - Пока для пары доллар/рубль актуальным видится довольно узкий коридор 63-64, из границ которого пара уже долго не может выбраться. Как правило, после такого "боковика", да еще с учетом высокой волатильности, можно ждать сильного движения".