Силы нефтяных "быков" на исходе - Алор Брокер

Нефть пытается продолжить отскок от годовых минимумов в районе 53 доллара за баррель, но видно, что силы "быков" на исходе, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Целью отскока является район 58,5 доллара, но поводов для ухода под отметку 55 долларов пока не видно. В этом коридоре нефть продолжит оставаться до появления новостей либо с "медицинского фронта", либо от стран ОПЕК+, полагает специалист.