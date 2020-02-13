"БКС Глобал Маркетс" поднял рекомендацию для GDR ФосАгро до "покупать" и оценку на 14%

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"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $14 до $16 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

Как отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс", в 2019 году цены на DAP упали на 28% - ниже $300 за тонну; в этом году эксперт прогнозирует их восстановление до $330 за тонну в свете сокращения производства, падения экспорта Китая и улучшения спроса в США.

"Экспорт Китая (крупнейший экспортер в мире) сократился на 23% во втором полугодии 2019 года. Тренд может продолжиться в 2020 году, принимая во внимание сокращение производства и вероятные перебои в поставках из провинции Хубэй (на которую приходится 32% производства фосфатов в Китае; является эпицентром вспышки коронавируса)", - пишет Егазярян.

Аналитик ожидает пика капзатрат "ФосАгро" в 2021 году, после чего рост FCF компании может составить 30% в 2022 году и далее, что, по мнению эксперта, позволит "ФосАгро" повысить дивидендную доходность по своим бумагам с текущих 5% до 9% в 2022 году.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $15,15 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $12,54 за штуку.