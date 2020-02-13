"БКС Глобал Маркетс" поднял рекомендацию для GDR ФосАгро до "покупать" и оценку на 14%

"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $14 до $16 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $15,15 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $12,54 за штуку.