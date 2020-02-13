Инвесторы, вкладывающие средства в фонды ETF, заняли выжидательную позицию - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 12 февраля 2020 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Как отмечают эксперты, после двух недель оттоков настроения инвесторов, вкладывающих средства в фонды ETF, улучшились, и российским акциям на прошлой неделе удалось привлечь $42 млн. При этом почти весь объем притока - $38 млн - пришелся на российские ETF, в то время как потоки в фондах GEM ETF были невысокими. "(. . .) глобальные инвесторы в целом спокойно отнеслись к вспышке коронавируса и пока воздерживаются от пересмотра своих портфелей. Мы нейтрально оцениваем данные потоков в фондах ETF за прошедшую неделю - многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на глобальных рынках, при этом общий импульс пока выглядит нейтральным", - пишут они.

По данным материалов "БКС Глобал Маркетс", розничные инвесторы наращивали "лонги" темпами, которые раньше наблюдались в конце ноября - начале декабря прошлого года, когда индекс РТС был ниже 1450 пунктов. Потоки институциональных инвесторов также были смещены в сторону чистых покупок - на каждый $1 продаж пришлось $1,6 покупок.

"Мы допускаем повышение нашего целевого уровня по индексу РТС на 2020 год (сейчас составляет 1600 с дивидендами) в свете более активного снижения ключевой ставки ЦБ и низкой инфляции, однако необходимо отметить, что текущий уровень предполагает потенциал роста всего на 4%. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что на данный момент соотношение риска и доходности выглядит непривлекательно", - говорится в отчете инвестбанка.