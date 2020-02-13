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13 февраля 2020 года 16:20
Европейские корпоративные облигации возвращаются к минимумам прошлого сентября - Julius Baer
Пока ЕЦБ продолжает реализовывать программу по покупке 20 млрд евро в государственных облигациях и корпоративных облигациях нефинансового сектора, эти классы активов будет оставаться дорогим и спреды продолжат снижаться, говорится в комментарии Julius Baer. Аналитики банка сохраняют рекомендацию корпоративных облигаций низкого инвестиционного класса в евро. "Поступающие данные по экономике Германии продолжают разочаровывать, и прогнозы Еврокомиссии также вряд ли станут источником позитивных новостей, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Совместное действие негативных факторов, включая нерешенные проблемы автомобильной индустрии, ослабление ключевого китайского рынка, Brexit и сохраняющаяся угроза торгового конфликта с США, оказывает давление на темпы роста экономики еврозоны. На этом фоне ЕЦБ продолжит реализацию программы по закупке активов, которая делает государственный долг дорогим, в то же время способствуя снижению кредитных спредов". Средняя доходность по выраженным в евро облигациям класса BBB снизилась до 0,55%, при которых спред с государственными облигациями Германии составляет всего 110 б.п. В ходе первой программы по закупке активов спреды достигали рекордно низкого уровня в 89 б.п., судя по данным ICE Bank of America Merrill Lynch. Эксперт Julius Baer не может исключить, что этот уровень может быть протестирован вновь. "Учитывая уязвимость экономики еврозоны, в евро-сегменте мы продолжаем предпочитать долг низкого инвестиционного класса долгу спекулятивного уровня. В среднем, кредитный спред по последнему составляет 3,1%, по сравнению с 3,6% для американского рынка. Учитывая высокую зависимость европейского рынка высокодоходных еврооблигаций от игрового, автомобильного и телекоммуникационного секторов, в высокодоходном сегменте мы продолжаем предпочитать рынок США, характеризующийся более широким охватом различных секторов экономики", - резюмирует Маркус Алленшпах.
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