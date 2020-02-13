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13 февраля 2020 года 14:35
Julius Baer понижает прогноз по темпам роста ВВП Китая в 2020 году с 5,7% до 5,4%
Julius Baer понижает прогноз по темпам роста ВВП Китая в 2020 году с 5,7% до 5,4%, говорится в комментарии экономиста банка Софи Альтерматт. После продленных из-за коронавируса новогодних каникул китайские предприятия начали с понедельника медленно возвращаться в рабочий режим, однако неопределенность по поводу скорости восстановления деловой активности сохраняется. "Меры по предотвращению распространения заболевания, включая ограничения на доступ в города, карантинные требования к работникам, приезжающим из других провинций, и повышенные меры безопасности для предприятий, реализуются во многих провинциях и городах, создавая препятствия для возвращения работников к своим обязанностям и восстановления производства. Высокочастотные показатели, включая данные по автомобильному траффику и использованию общественного транспорта, говорят о том, что в целом деловая активность осталась сниженной и не восстановилась, как обычно, после новогодних праздников". - отмечает эксперт Julius Baer. Учитывая медленные темпы восстановления деловой активности в Китае, текущие меры по профилактике заражений и ожидаемые перебои в поставках продукции в ближайшие недели, эксперты Julius Baer пересмотрели в сторону понижения прогноз по росту китайской экономики в первом квартале 2020 года. "Мы ожидаем, что краткосрочный негативный шок, вызванный эпидемией коронавируса, окажется сильнее, чем изначально ожидалось, и восстановление начнется во втором квартале благодаря реализации отложенного спроса и поддержке со стороны бюджетно-налоговой политики. По этой причине мы снижаем прогноз по росту ВВП Китая в 2020 году с 5,7% до 5,4%", - отмечает Софи Альтерматт.
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13 февраля 2020 года 16:20
Пока ЕЦБ продолжает реализовывать программу по покупке 20 млрд евро в государственных облигациях и корпоративных облигациях нефинансового сектора, эти классы активов будет оставаться дорогим и спреды продолжат снижаться, говорится в комментарии Julius Baer. Аналитики банка сохраняют рекомендацию... читать дальше
.13 февраля 2020 года 15:40
Производитель программного обеспечения, сетевого оборудования для и электронных устройств Cisco прогнозирует падение выручки на 1,5-3,5% по итогам текущего квартала, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Так как снижение выручки... читать дальше
.13 февраля 2020 года 15:09
Похоже, в сегменте циклических сырьевых товаров, включая медь и сырую нефть, трейдеры более осторожно оценивают экономические последствия эпидемии коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. В то время как рисковые активы восстановили потери, связанные с эпидемией коронавируса, то же... читать дальше
.13 февраля 2020 года 13:54
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Cisco Systems и ставит на пересмотр в сторону повышения их целевой уровень, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Саидовой Зарины. Один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования Cisco Systems... читать дальше
.13 февраля 2020 года 11:52
Евро рискует продолжить слабеть на глобальных площадках, оставаясь заложником слабой экономической активности в Еврозоне, говорится в обзоре "Нордеа банка". Пара EUR/USD в моменте торгуется на уровне 1,087 (минимальный уровень с 2017 года). Евро остается заложником слабой экономической... читать дальше
.13 февраля 2020 года 11:30
Пара евро/доллар технически имеет все шансы на снижение к отметке 1,0730, сообщается в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". "Пара евро/доллар продолжает уверенно снижаться. Ожидаем обновления многолетнего минимума - 1 октября 2019 г. пара оказалась на отметке 1,0878. Если посмотреть на евро/доллар... читать дальше
.13 февраля 2020 года 10:41
Нефть будет колебаться в диапазоне 55-56,5 долларов за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер. "Российские нефтяники в среду заявили о поддержки предложения продлить соглашение ОПЕК+ на второй квартал, что для рынка является нейтральным решением - другого сложно было ожидать. Вместе с тем... читать дальше
.13 февраля 2020 года 10:21
Нефть Brent не смогла закрепиться в среду выше 56 долл./барр. Статистика от Минэнерго США показала рост запасов сырой нефти на 7,5 млн барр. при снижении запасов бензинов на 95 тыс. барр. и дистиллятов на 2 млн барр. Ночью появились новости о резком росте числа заболевших коронавирусом в провинции... читать дальше
.13 февраля 2020 года 09:44
Американские фондовые индексы подскочили до новых рекордов по итогам торгов в среду. Фондовые рынки Японии, Китая и Гонконга падают в четверг. Нефть стабильна на торгах в четверг. читать дальше
.12 февраля 2020 года 18:05
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по фунту стерлингов, учитывая длительную неопределенность по механизму финансовых взаимоотношений между Великобританией и Евросоюзом, говорится в комментарии главного экономиста банка Янвиллема Акета. "Политическая неопределенность в связи... читать дальше
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