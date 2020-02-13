ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Cisco Systems и ставит на пересмотр в сторону повышения их целевой уровень, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Саидовой Зарины.

Один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования Cisco Systems отчитался о финансовых результатах за второй фискальный квартал. Квартальная выручка Cisco Systems снизилась на 3,5% г/г, но на $30 млн превзошла усредненные прогнозы, при этом чистая прибыль на акцию составила 68 центов и на 3 цента превысила ожидания рынка.

"Акции Cisco находятся в числе наших рекомендаций на покупку с середины декабря и за этот короткий период успели принести солидную доходность в размере 12,8%, - отмечает Зарина Саидова. - Опубликованная квартальная отчетность компании не вызвала у нас опасений, так как было закономерно ожидать некоторой паузы в расходах крупных клиентов на дорогостоящее сетевое оборудование – фирмы в последние месяцы занимают выжидательные позиции из-за неопределенности вокруг торгового конфликта между США и Китаем и Brexit. По мере того, как неопределенность в среднесрочной перспективе будет снижаться, а президентский срок Трампа - подходить к концу, предприятия возобновят заказы нового сетевого оборудования, и показатели Cisco выправятся, поэтому есть основания ожидать, что в ближайший год данная голубая фишка нивелирует свое отставание от рынка и даже обгонит его".