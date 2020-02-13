Укрепление валютного курса к уровням 61,5-63,5 рублей за доллар в ближайшие три месяца выглядит более вероятным - БКС

Укрепление рублёвого курса к уровням 61,5-63,5 рублей за доллар в ближайшие три месяца сейчас выглядит более вероятным, нежели устойчивое движение к отметкам 66-67 рублей за доллар, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича.

"Eще одно умеренное снижение ключевой ставки до уровня 6% не стало для иностранных инвесторов масштабной предпосылкой для снижения спроса на российские активы, - отмечает эксперт. - Более того, в перспективе ближайших месяцев, при отсутствии кризисных явлений на мировых рынках, мы ожидаем, что присутствие иностранного капитала на российском рынке может усилиться/остаться на текущих высоких уровнях. Одним из базисов поддержки иностранного спроса на российские бумаги, в особенности долговые, в настоящий момент выступает сигнал ЦБ РФ о наличии возможностей для дальнейшего снижения ключевой ставки, что также продолжит способствовать ценовому росту долгового рынка РФ".

Данный набор факторов, на взгляд Антона Покатовича, будет оставаться основой рублевой стабильности в перспективе весны - по оценкам аналитиков "БКС Премьер", курс рубля будет формироваться с оглядкой на рыночные настроения (которые в ближайшие месяцы, по всей видимости, будут во многом определяться процессом нейтрализации вирусных угроз в КНР) и вряд ли покинет диапазон умеренного ослабления (в сравнении с началом 2020 года) в 63-65 рублей за доллар.

"Укрепление рублёвого курса к уровням 61,5-63,5 рублей за доллар в ближайшие три месяца сейчас выглядит более вероятным, нежели устойчивое движение к отметкам 66-67 рублей за доллар, - полагает эксперт. - Тем не менее, вышеуказанный базис рублёвой стабильности может быть подорван как по причине реализации пессимистичных сценариев на нефтяном рынке, так и чрезмерно агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в этом году".