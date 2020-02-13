Рубль выйдет из диапазона 63-64 за американский доллар в большую сторону - Оргбанк

Волатильность останется высокой, и в силу того, что спрос на "commodities" скорее всего, упадет, рубль выйдет из диапазона 63-64 за американский доллар в большую сторону, сообщается в комментарии Оргбанка.

Российский валютный рынок в последнее время сильно лихорадит. Катализатором высокой волатильности, когда за одну-две торговые сессии котировки рубля относительно доллара и евро осциллируют более чем на 1 процент, прежде всего, является вспышка вируса в Китае, констатирует шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев. Здесь на "чашу весов" поставлено возможное падение экономики Поднебесной, которая, несомненно, может замедлить и мировую экономику. В связи с этим основной удар держат развивающиеся рынки, в том числе и российский.

"Тот или иной акцент в интерпретации данных по количеству зараженных и смертельных исходов может легко сменить настроения игроков, пребывающих в достаточно смятенном состоянии, когда можно как легко потерять, так и заработать в короткий период времени. Большая неопределенность в развитии ситуации к тому же исходит и из-за некоторого недоверия к цифрам, поступающим из официальных источников китайских властей", - отмечает А. Королев.

"Помимо внешних обстоятельств, на российскую валюту влияют и внутренние факторы. По-прежнему остаются привлекательными рублевые активы по операциям "carry trade". Кроме того, финансовые регуляторы России в начале этой недели снизили давление на рубль путем технического "жонглирования" средствами фонда национального благосостояния, что явилось спусковым крючком для бурного укрепления российской валюты во вторник и среду, - пишет специалист банка. - В ближайшей перспективе вся эта ситуация на рынках вряд ли разрулится. Волатильность останется высокой, и в силу того, что спрос на "commodities" скорее всего, упадет, рубль выйдет из диапазона 63-64 рубля за американский доллар в большую сторону".