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13 февраля 2020 года 12:16
Рубль выйдет из диапазона 63-64 за американский доллар в большую сторону - Оргбанк
Волатильность останется высокой, и в силу того, что спрос на "commodities" скорее всего, упадет, рубль выйдет из диапазона 63-64 за американский доллар в большую сторону, сообщается в комментарии Оргбанка. Российский валютный рынок в последнее время сильно лихорадит. Катализатором высокой волатильности, когда за одну-две торговые сессии котировки рубля относительно доллара и евро осциллируют более чем на 1 процент, прежде всего, является вспышка вируса в Китае, констатирует шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев. Здесь на "чашу весов" поставлено возможное падение экономики Поднебесной, которая, несомненно, может замедлить и мировую экономику. В связи с этим основной удар держат развивающиеся рынки, в том числе и российский. "Тот или иной акцент в интерпретации данных по количеству зараженных и смертельных исходов может легко сменить настроения игроков, пребывающих в достаточно смятенном состоянии, когда можно как легко потерять, так и заработать в короткий период времени. Большая неопределенность в развитии ситуации к тому же исходит и из-за некоторого недоверия к цифрам, поступающим из официальных источников китайских властей", - отмечает А. Королев. "Помимо внешних обстоятельств, на российскую валюту влияют и внутренние факторы. По-прежнему остаются привлекательными рублевые активы по операциям "carry trade". Кроме того, финансовые регуляторы России в начале этой недели снизили давление на рубль путем технического "жонглирования" средствами фонда национального благосостояния, что явилось спусковым крючком для бурного укрепления российской валюты во вторник и среду, - пишет специалист банка. - В ближайшей перспективе вся эта ситуация на рынках вряд ли разрулится. Волатильность останется высокой, и в силу того, что спрос на "commodities" скорее всего, упадет, рубль выйдет из диапазона 63-64 рубля за американский доллар в большую сторону".
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13 февраля 2020 года 16:20
Пока ЕЦБ продолжает реализовывать программу по покупке 20 млрд евро в государственных облигациях и корпоративных облигациях нефинансового сектора, эти классы активов будет оставаться дорогим и спреды продолжат снижаться, говорится в комментарии Julius Baer. Аналитики банка сохраняют рекомендацию... читать дальше
.13 февраля 2020 года 15:40
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.13 февраля 2020 года 14:35
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.13 февраля 2020 года 13:54
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.13 февраля 2020 года 11:52
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.13 февраля 2020 года 11:30
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.13 февраля 2020 года 10:21
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.13 февраля 2020 года 09:44
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