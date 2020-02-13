Евро/доллар технически имеет все шансы на снижение к отметке 1,0730 - "ВТБ Капитал Форекс"

Пара евро/доллар технически имеет все шансы на снижение к отметке 1,0730, сообщается в комментарии "ВТБ Капитал Форекс".

"Пара евро/доллар продолжает уверенно снижаться. Ожидаем обновления многолетнего минимума - 1 октября 2019 г. пара оказалась на отметке 1,0878. Если посмотреть на евро/доллар с технической точки зрения, то пара как продолжала, так и продолжает находиться в нисходящем канале под небольшим углом наклона вниз, в котором с мая 2018 года демонстрирует хаотичные зигзагообразные колебания. Последний возврат пары к отметке 1,12 в конце прошлого года-начале текущего был тестированием верхней границы этого канала. Теперь пара технически имеет все шансы на снижение к нижней границе, которая сейчас проходит в районе отметки 1,0730", - отмечает начальник аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев.