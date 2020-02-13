Внешний пессимизм ограничивает движение рубля - Росбанк

Российский рубль продолжает предпринимать попытки укрепиться, однако внешний пессимизм ограничивает движение, говорится в комментарии Росбанка.

"Новая порция пессимизма в отношении коронавируса на мировых рынках привела к отскоку пары USD/RUB к 63,6 на торгах в четверг. Тем не менее, мы рассматриваем такое движение как краткосрочное и продолжаем ожидать, что фундаментальные локальные факторы позволят рублю вернуть крепкие позиции в среднесрочной перспективе (61,5 на конец 1к'20)", - отмечают аналитики Росбанка.