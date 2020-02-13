Brent вряд ли будет торговаться в четверг выше 54-56 долл./барр. - Промсвязьбанк

Нефть Brent не смогла закрепиться в среду выше 56 долл./барр. Статистика от Минэнерго США показала рост запасов сырой нефти на 7,5 млн барр. при снижении запасов бензинов на 95 тыс. барр. и дистиллятов на 2 млн барр. Ночью появились новости о резком росте числа заболевших коронавирусом в провинции Хубэй из-за обновлённой методики расчетов - до практически 15 тысяч человек, тогда как ранее фиксировались данные около 1000 человек. На этом фоне аналитики Промсвязьбанка не видят нефть выше диапазона 54-56 долл./барр. в четверг.