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13 февраля 2020 года 09:58

Рынок акций откроется в четверг на отрицательной территории - ИК "Атон"

Аналитики ИК "Атон" прогнозируют открытие рынка акций РФ в четверг на отрицательной территории - снижение составит порядка 0,5%, сообщается в обзоре компании.

Опубликовано: /Атон/
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