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13 февраля 2020 года 09:54
Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет вблизи отметки 3115 пунктов - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи утром в четверг отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, открытие пройдет вблизи отметки 3115 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным спадом в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3115 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100, 3090 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3120, 3130 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных котировок. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать вечерняя публикация большого блока макроэкономических показателей в США (16:30 мск), отмечает В. Манжос. Он будет включать в себя еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице.
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