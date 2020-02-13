Отечественный рынок акций начнёт четверг в "минусе" - "Открытие Брокер"

Внешняя ситуация перед стартом торгов четверга в России вновь отличается повышенной тревожностью, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В Китае поменяли методологию учёта заболевших и потенциально инфицированных вирусом COVID-19, что привело к резкому ухудшению статистики. Поэтому рынки вновь отыгрывают негатив по коронавирусу, что будет периодически происходить до тех пор, пока распространение не приостановится и не пойдёт вспять. Отечественный рынок акций начнёт день в "минусе" на фоне ухудшения внешней обстановки, указывает А. Кочетков.