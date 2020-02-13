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13 февраля 2020 года 09:23
Российский фондовый рынок снизится в начале торгов четверга - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок снизится в начале торгов четверга, индекс Мосбиржи сделает шаг к отметке 3100 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Учитывая сложившийся внешний фон, ожидаем снижения российского фондового рынка в начале дня. Потери индекса Мосбиржи в первый час торгов могут составить до 0,5%, а сам он сделает шаг к 3100 пунктам. В дальнейшем преобладание продаж может сохраниться, а рынок продолжит поступательное движение вниз на сохранении негативных тенденций на внешних рынках. При этом в рамках сессии индекс Мосбиржи, на наш взгляд, удержит позиции в диапазоне 3080-3130 пунктов. Отметим, что до пробоя верхней границы этого диапазона говорить о развороте и возобновлении полноценного роста преждевременно", - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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13 февраля 2020 года 10:41
Нефть будет колебаться в диапазоне 55-56,5 долларов за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер. "Российские нефтяники в среду заявили о поддержки предложения продлить соглашение ОПЕК+ на второй квартал, что для рынка является нейтральным решением - другого сложно было ожидать. Вместе с тем... читать дальше
.13 февраля 2020 года 10:21
Нефть Brent не смогла закрепиться в среду выше 56 долл./барр. Статистика от Минэнерго США показала рост запасов сырой нефти на 7,5 млн барр. при снижении запасов бензинов на 95 тыс. барр. и дистиллятов на 2 млн барр. Ночью появились новости о резком росте числа заболевших коронавирусом в провинции... читать дальше
.13 февраля 2020 года 09:44
Американские фондовые индексы подскочили до новых рекордов по итогам торгов в среду. Фондовые рынки Японии, Китая и Гонконга падают в четверг. Нефть стабильна на торгах в четверг. читать дальше
.12 февраля 2020 года 18:05
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по фунту стерлингов, учитывая длительную неопределенность по механизму финансовых взаимоотношений между Великобританией и Евросоюзом, говорится в комментарии главного экономиста банка Янвиллема Акета. "Политическая неопределенность в связи... читать дальше
.12 февраля 2020 года 17:25
Эпидемия коронавируса может быть побеждена, и глобальная экономика снова ускорит рост в среднесрочной перспективе; при таком сценарии ожидается рост доходности по государственным облигациям США, говорится в комментарии Julius Baer. "Национальная федерация независимого бизнеса США,... читать дальше
.12 февраля 2020 года 14:55
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Exelon Corporation и повышает целевую цену с $53 до $55, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима сысоева. Энергетическая компания Exelon Corporation отчиталась о финансовых результатах за 4 квартал 2019 года. Выручка... читать дальше
.12 февраля 2020 года 12:26
Решение "Газпрома" перевести свои "энергодочки" на норму выплат в размере 50% прибыли по МСФО по итогам 2019 года сделает бумаги ТГК-1 и ОГК-2 дивидендными фишками в этом сезоне, говорится в комментарии аналитика ГК "ФИНАМ" Наталии Малых. "Наибольший рост выплат мы ожидаем по ТГК-1 с учетом... читать дальше
.12 февраля 2020 года 10:26
Пара EUR/USD может показать отскок в динамике курса в ближайшие часы среды, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах среды консолидируется у отметки 1,091 после ненаправленного движения днем ранее, констатирует ведущий аналитик... читать дальше
.12 февраля 2020 года 10:09
Цены на нефть в среду не выйдут из диапазона 54-56 долл./барр. Brent, в фокусе рынка - статистика по запасам от Минэнерго США, говорится в обзоре Промсвязьбанка. " Нефть пытается расти на некотором улучшении сантимента в отношении коронавируса. Статистика от API вышла смешанной: запасы сырой... читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:36
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли во вторник до новых рекордов, Dow Jones Industrial Average завершил торги в незначительном "минусе". Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышается. Цены на нефть эталонных марок в среду поднимаются. читать дальше
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