Доллар сохраняет шансы на возобновление роста в паре доллар/рубль - Промсвязьбанк

Доллар сохраняет шансы на возобновление роста в паре доллар/рубль, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

"Рубль в среду смог продемонстрировать позитивную динамику относительно основных мировых валют, - отмечает эксперт банка. - К окончанию основной сессии доллар снизился на 0,4%, отступив ниже 63,2 рубля, евро потерял 0,6%, торгуясь в районе 68,8 рубля. Внешний позитив вновь смог поддержать национальную валюту, в результате чего доллар в моменте отступал ниже 63 рублей и протестировал краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года. Однако долларовым "быкам" удалось удержать позиции над ним и к концу сессии отыграть часть потерь. В результате к вечеру доллар снизу подошел к поддержке на уровне 63,2 рубля, пробитой утром. Отметим, что сигналом к возобновлению полноценного снижения в американской валюте будет пробой краткосрочного восходящего тренда. Пока "быкам" удается удерживать доллар вышей него, у них остаются шансы на возобновление роста в долларе".