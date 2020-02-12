Индекс Мосбиржи пытается закрепиться выше 3100 пунктов - БКС

Российский рынок акций в середине недели продолжил умеренный рост, стремясь удержать позиции выше отметки 3100 по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии аналиика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. Оптимизм на зарубежных площадках продолжает получать подпитку со стороны информации о замедлении роста числа зараженных коронавирусом COVID-2019. На этом фоне снижается градус опасений и на нефтяном рынке - котировки Brent сегодня уверенно росли.

"Помимо новостей с "вирусного" фронта, на рост общерыночных риск-аппетитов, также могли повлиять слова главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что американская экономика находится в хорошем состоянии, а также объявленные Народным банком КНР стимулы в виде дешевых кредитов предприятиям, пострадавшим из-за масштабных ограничительных мер, связанных с борьбой с распространением COVID.

Завтра, по нашему мнению, характер торгов на российском рынке продолжит определяться главным образом состоянием внешнего фона, новостями о ходе борьбы с вирусной угрозой, ценовой конъюнктурой в нефти. Также в четверг на рынки поступит важная статистическая информация об инфляции в Германии и в США в январе", - указывает эксперт.

По мнению аналитика "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах диапазона 3085-3135 пунктов.