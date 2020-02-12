Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по фунту стерлингов

Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по фунту стерлингов, учитывая длительную неопределенность по механизму финансовых взаимоотношений между Великобританией и Евросоюзом, говорится в комментарии главного экономиста банка Янвиллема Акета.

"Политическая неопределенность в связи с Brexit привела к стагнации темпов роста ВВП Великобритании в четвертом квартале 2019 года. Однако, сильное снижение политической неопределенности после парламентских выборов 12 декабря должно позволить экономике страны вернуться к росту в первом квартале текущего года. Это, скорее всего, заставит Банк Англии занять выжидательную позицию. Мы сохраняем нейтральную позицию по фунту стерлингов, учитывая длительную неопределенность по механизму финансовых взаимоотношений между Великобританией и Евросоюзом", - отмечает эксперт Янвиллем Акет.

Рост экономики Великобритании в предыдущем квартале замедлился из-за сильной неопределенности, связанной с процедурой Brexit, отмечает специалист банка. В частности, промышленное производство снизилось на 0,8% в поквартальном исчислении, в то время как сектор услуг показал рост всего лишь на 0,1%, и лишь внутренний строительный сектор вырос на 0,5%.

"Если смотреть на статьи расходов, то рост государственных расходов компенсировал почти полное отсутствие роста расходов домохозяйств, снижение инвестиций в бизнес и жилую недвижимость, а также отрицательный чистый экспорт. Тем не менее, значительное снижение внутренней политической неопределенности после парламентских выборов 12 декабря должно позволить экономике страны ускориться примерно на 0,2% в первом квартале 2020 года, учитывая отложенный с предыдущего квартала спрос со стороны инвесторов и домохозяйств. Таким образом, мы ожидаем, что Банк Англии не будет предпринимать никаких шагов, особенно учитывая, что в ближайшие месяцы будет сохраняться неопределенность по поводу финального формата взаимоотношений между Лондоном и Брюсселем. На этом фоне волатильность на рынке должна вырасти, в связи с чем мы сохраняем нейтральную позицию по фунту стерлингов", - резюмирует главный экономист Julius Baer.