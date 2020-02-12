Акции НЛМК будут колебаться в диапазоне 135-150 рублей в 1-м квартале 2020 года - ИК "Фридом Финанс"

Акции НЛМК будут колебаться в диапазоне 135-150 рублей в 1-м квартале 2020 года, оценка динамики - "наравне с рынком". целевая цена на 12 месяцев - 170 рублей, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

НЛМК столкнулась с отрицательной динамикой цен на сталь, объем выпуска сократился. Это не стало неожиданностью, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. В 4-м квартале 2019 года компания сократила производство стали на 13% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Снижение продаж на экспортных рынках на 15% отчасти компенсировалось ростом продаж на локальном рынке.

Компания отмечает, что ситуация была достаточно сложной, цены опустились ниже уровня рентабельности для 80% объемов производства, при этом на фоне того, что спрос на сталь незначительно сократился в США (-0,6%) и Европе (-3%). В Азии и в России спрос вырос. Это стало причиной падения рентабельности и НЛМК, показатель EBITDA сократился на 29%, до $2,6 млрд. Однако НЛМК поддерживает высокий уровень рентабельности за счет низких расходов и контроля над издержками. Маржа EBITDA составила 24%. Долговая нагрузка НЛМК, по-прежнему низкая, 0,7х EBITDA, что позволяет компании генерировать значительный свободный денежный поток и выплачивать высокий дивиденд.

"Из-за негативной производственно-ценовой динамики акции компаний черной металлургии демонстрировали слабую динамику в прошлом году. Они, по-прежнему, остаются хорошими дивидендными идеями (оптимистичный прогноз предполагает 17-19 руб. на акцию на 2020 год, что сейчас соответствует доходности 12%), курсовая динамика будет связана не только с "охотой" на дивиденды, но и со спросом на мировом рынке. 1-й квартал, возможно, будет неудачным. Цена на сталь сейчас на минимуме за 2,5 года, пишет Г. Ващенко. - Ожидаем, что в 1-м квартале объем продаж составит $2,2 млрд, EBITDA - $440 млн. На внутреннем рынке не складывается факторов роста себестоимости на фоне низкой инфляции, но продолжит сокращаться выручка из-за снижения цен на сталь, а также скачков курса рубля. Оценка рынком отчетности нейтральная. Полагаю, что акции будут колебаться в диапазоне 135-150 в 1-м квартале, оценка динамики - "наравне с рынком". Целевая цена на 12 месяцев - 170 рублей".