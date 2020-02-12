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12 февраля 2020 года 16:02
Ниже 63 рублей доллар пока снижаться не будет - ИК "Фридом Финанс"
Ситуация на валютном рынке складывается в пользу рубля. Доллар торгуется чуть выше 63,1, евро немногим ниже 69 рублей. Помимо нефти, указывают аналитики ИК "Фридом Финанс", поддержку рублю оказывает новый раунд размещения ОФЗ. "Однако мы считаем, что ниже 63 рублей доллар пока снижаться не будет. Евро может укрепляться выше 69 на фоне слабого роста единой валюты ЕС по отношению к доллару", - пишут они в своем комментарии.
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12 февраля 2020 года 18:05
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по фунту стерлингов, учитывая длительную неопределенность по механизму финансовых взаимоотношений между Великобританией и Евросоюзом, говорится в комментарии главного экономиста банка Янвиллема Акета. "Политическая неопределенность в связи... читать дальше
.12 февраля 2020 года 17:25
Эпидемия коронавируса может быть побеждена, и глобальная экономика снова ускорит рост в среднесрочной перспективе; при таком сценарии ожидается рост доходности по государственным облигациям США, говорится в комментарии Julius Baer. "Национальная федерация независимого бизнеса США,... читать дальше
.12 февраля 2020 года 14:55
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Exelon Corporation и повышает целевую цену с $53 до $55, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима сысоева. Энергетическая компания Exelon Corporation отчиталась о финансовых результатах за 4 квартал 2019 года. Выручка... читать дальше
.12 февраля 2020 года 12:26
Решение "Газпрома" перевести свои "энергодочки" на норму выплат в размере 50% прибыли по МСФО по итогам 2019 года сделает бумаги ТГК-1 и ОГК-2 дивидендными фишками в этом сезоне, говорится в комментарии аналитика ГК "ФИНАМ" Наталии Малых. "Наибольший рост выплат мы ожидаем по ТГК-1 с учетом... читать дальше
.12 февраля 2020 года 10:26
Пара EUR/USD может показать отскок в динамике курса в ближайшие часы среды, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах среды консолидируется у отметки 1,091 после ненаправленного движения днем ранее, констатирует ведущий аналитик... читать дальше
.12 февраля 2020 года 10:09
Цены на нефть в среду не выйдут из диапазона 54-56 долл./барр. Brent, в фокусе рынка - статистика по запасам от Минэнерго США, говорится в обзоре Промсвязьбанка. " Нефть пытается расти на некотором улучшении сантимента в отношении коронавируса. Статистика от API вышла смешанной: запасы сырой... читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:36
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли во вторник до новых рекордов, Dow Jones Industrial Average завершил торги в незначительном "минусе". Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышается. Цены на нефть эталонных марок в среду поднимаются. читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:31
Если нефть сумеет закрепиться выше $55, то возможен дальнейший рост в район $58-58,5. Более дорогая нефть будет лишь при росте потребления сырья в Китае и появлением определенности России в вопросе снижения квот на добычу странами ОПЕК+, сообщается в комментарии Алор Брокер. Сильно, на 1,3%,... читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:10
Несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд по Brent по-прежнему остается в силе - ГК "ФИНАМ"
Нефтяные котировки по итогам торгов вторника выросли на 1,65% и закрылись на отметке $54,28. Поводом для оптимизма послужили сигналы из Китая о некотором замедлении темпов распространения коронавируса. Однако несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд во фьючерсном контракте Brent... читать дальше
.11 февраля 2020 года 18:10
Нарастает тотальная зависимость котировок нефти от того, смогут ли власти Китая остановить распространение коронавируса в ближайшие недели, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". В противном случае котировки спустятся ниже $50 за баррель Brent и в моменте могут тестировать меньшие уровни,... читать дальше
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