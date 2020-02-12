Ниже 63 рублей доллар пока снижаться не будет - ИК "Фридом Финанс"

Ситуация на валютном рынке складывается в пользу рубля. Доллар торгуется чуть выше 63,1, евро немногим ниже 69 рублей. Помимо нефти, указывают аналитики ИК "Фридом Финанс", поддержку рублю оказывает новый раунд размещения ОФЗ. "Однако мы считаем, что ниже 63 рублей доллар пока снижаться не будет. Евро может укрепляться выше 69 на фоне слабого роста единой валюты ЕС по отношению к доллару", - пишут они в своем комментарии.