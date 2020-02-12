Фондовые индексы могут развернуться в ближайшие сессии - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды продолжали восходящее движение и стремились к 3125 и 1570 пунктам (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рост, по мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нельзя было назвать бурным, что предупреждает о возможности разворота на ближайших сессиях - особенно при неспособности преодолеть важные сопротивления.