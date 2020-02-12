Sova Capital подняла оценку акций Яндекса на 17%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 17% - до $57,7 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $52 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость акций "Яндекса" составляет порядка $48,27 за штуку.