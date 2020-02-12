ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Exelon Corporation и повышает целевую цену с $53 до $55, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима сысоева.

Энергетическая компания Exelon Corporation отчиталась о финансовых результатах за 4 квартал 2019 года. Выручка компании в отчетном периоде просела на 5,3% и составила $8,343 млрд по сравнению с $8,812 млрд годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $7,24 млрд. Чистая прибыль в 4 квартале оказалась на уровне $773 млн или 79 центов на акцию по сравнению с $152 млн или $0,16 на бумагу за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль составила $810 млн или 83 цента на акцию по сравнению с $559 млн или 58 центами на бумагу годом ранее, тогда как аналитики прогнозировали 73 цента на акцию.

"Финансовые результаты Exelon Corporation за 4 квартал оказались лучше ожиданий аналитиков. Менеджмент компании выпустил оптимистичный прогноз по финансовым показателям на 2020 год, а также увеличил капитальные затраты в течение трех лет с $23 млрд до $26 млрд. Мы по-прежнему рекомендуем "Покупать" акции Exelon Corporation и повышаем целевую цену с $53 до $55", - заключает эксперт ГК "ФИНАМ".