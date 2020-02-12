Рубль ощутит влияние выкупа государством акций Сбербанка у ЦБ - "Открытие Брокер"

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект, который предполагает выкуп у регулятора пакета акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, отмечается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Эксперт считает, что предстоящая сделка может повлиять на динамику курса рубля. Степень влияния будет зависеть от параметров сделки и сценария продаж валюты, который выберет ЦБ.

"Сейчас влияние на курс USD/RUB отложенных покупок валюты ЦБ в размере 2,8 млрд рублей в день оценивается приблизительно в 2 рубля, - указывает М. Шульгин. - Банк России планирует распродавать валюту, полученную за пакет Сбербанка, в течение 3 - 7 лет. Если это будет 3 - 4 года, то давление на курс отложенных попупок может быть нивелировано практически на 100%. Определяющими останутся лишь покупки валюты по распоряжению Минфина в рамках бюджетного правила. Если же ЦБ выберет более длительный период, отложенные покупки валюты будут оказывать некоторое давление на российскую валюту в ближайшие 2 года. Но и в этом случае роль интервенций Минфина будет оставаться ключевой. Период 5 - 6 лет для продажи валюты, полученной ЦБ за акции Сбербанка, выглядит, на наш взгляд, оптимально".

Аналитики "Открытие Бокер" в своих расчетах учли, что капитализация Сбербанка по итогам торгов 11 февраля составила 5,494 трлн рублей, а средневзвешенная цена 256,57 рублей за акцию, и не стали учитывать, что часть поступивших средств регулятор оставит себе и направит 700 млрд рублей на покрытие убытков от санации банков. Если верить конфиденциальным источникам Reuters, то сделка стартует в апреле и завершится к середине 2021 г. "Гипотетически представим, что 256,57 руб. - это и есть средневзвешенная цена за 6 месяцев до даты первой сделки продажи акций Сбербанка, поскольку она будет применяться ко всему пакету бумаг. Рыночная стоимость пакета составит 2,89 трлн рублей. Сейчас по курсу ЦБ РФ это $45,4 млрд", - отмечает М. Шульгин.

Если Банк России распределит эту сумму равномерно на 3 года, получится по $60,8 млн в день. По текущему курсу это 3,86 млрд рублей, то есть на 1 млрд рублей больше, чем тратится ежедневно на отложенные покупки валюты. Если на 5 лет - $36,5 млн в день или 2,32 млрд рублей - на 500 млн рублей меньше ежедневной суммы отложенных покупок валюты.

ЦБ уже объяснил, что, конечно, он не будет совершать на рынке каждый день разнонаправленные операции: произведет общую корректировку покупки/продажи валюты в рамках бюджетного правила и операции будут проводиться на нетто-основе, отмечается в комментарии "Открытие Брокер". "Соответственно, ближайшие 2 года при текущих параметрах продажа валюты будет сальдироваться с отложенными покупками, восполняющими паузу 2018 года. Но через 2 года (приблизительно) отложенные покупки валюты ЦБ завершатся, и останутся только продажи валюты, поступившей вместо пакета акций Сбербанка, и покупки валюты на величину сверхдоходов от продажи энергоносителей", - прогнозирует эксперт компании.

Например, в прошлый период - с 16 января по 6 февраля текущего года - ЦБ ежедневно покупал на открытом рынке валюту на 21 млрд рублей (свои отложенные покупки + бюджетное правило Минфина). Если бы в тот месяц регулятор проводил на нетто-основе отложенные покупки валюты и ее продажу по пакету акций Сбербанка, получили бы сокращение интервенций против рубля на 18,4%. В текущем месяце и до 5 марта ЦБ покупает для себя и Минфина валюту на 14 млрд рублей ежедневно. Соответственно, продажи валюты на $60,8 млн в день сократили бы объем интервенций против рубля на 27,4%, а ежедневные продажи валюты в объеме $36,5 млн (5-летний период) - на 16,5%. И то, и другое - вполне ощутимо даже если цифры скорректировать на 700 млрд рублей, которые Банк России предполагает включить в свои доходы по итогам 2020 г.