Sova Capital возобновила анализ российских телекомов, дает рекомендацию "покупать" только для ADS VEON

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Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital возобновила анализ компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Оксаны Мустяцы и Михаила Терентьева.

Рекомендация "покупать" дается экспертами только для американских депозитарных акций (ADS) VEON. Для американских депозитарных расписок (ADR) и акций "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), а также обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) была дана рекомендация "держать".

Аналитики полагают, что рынок пока не отражает перспектив улучшения фундаментальных характеристик VEON, и видят потенциал роста ADS компании. В то же время бумаги МТС и "Ростелекома", по мнению экспертов, оценены на данный момент рынком справедливо.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена МТС - 10,7 (текущая цена - 10,53), рекомендация - держать;

Прогнозная цена МТС (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 341 (текущая цена - 332,7), рекомендация - держать;

Прогнозная цена VEON - 3,5 (текущая цена - 2,66), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Ростелеком (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 94,3 (текущая цена - 91,95), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Ростелеком (для привилегированных акций, цены в рублях) - 79,7 (текущая цена - 79,2), рекомендация - держать.