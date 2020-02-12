Sova Capital возобновила анализ российских телекомов, дает рекомендацию "покупать" только для ADS VEON

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital возобновила анализ компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Оксаны Мустяцы и Михаила Терентьева.

Рекомендация "покупать" дается экспертами только для американских депозитарных акций (ADS) VEON. Для американских депозитарных расписок (ADR) и акций "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), а также обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) была дана рекомендация "держать".