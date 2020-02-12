ТГК-1 и ОГК-2 могут стать "дивидендными фишками" в этом сезоне - ГК "ФИНАМ"

Решение "Газпрома" перевести свои "энергодочки" на норму выплат в размере 50% прибыли по МСФО по итогам 2019 года сделает бумаги ТГК-1 и ОГК-2 дивидендными фишками в этом сезоне, говорится в комментарии аналитика ГК "ФИНАМ" Наталии Малых.

"Наибольший рост выплат мы ожидаем по ТГК-1 с учетом того, что в прошлом году компания направила на дивиденды только 24% прибыли по МСФО, - указывает эксперт инвесткомпании. - Платеж акционерам ТГК-1 за 2019 год мы ожидаем в размере 0,00163 руб., что в 2,5х раза больше DPS 2018 и транслирует доходность свыше 11%. С учетом положительных ожиданий по прибыли в 2019-2020 гг. можно рассчитывать на укрепление котировок. Ставим рекомендацию по TGKA на пересмотр".

Дивиденд ОГК-2, по оценкам экспертов "ФИНАМа", может составить 0,063 руб. на акцию, что выше прошлогоднего уровня на 72% и предлагает доходность 9,8%. В прошлом году эмитент рекомендовал выплатить 47% прибыли по МСФО, что немного ниже прогноза 50%. "Рост платежа будет обеспечен, главным образом, сильным повышением прибыли в прошлом году на фоне оптимизации мощностей, - полагает Наталия Малых. - Акции "Мосэнерго" менее конкурентны из-за снижения прибыли, но доходность 8% при DPS 2019П 0,192 руб. (-9% г/г) мы считаем интересной. Повышение уровня выплат с 39% в прошлом году поддержит биржевую историю MSNG".