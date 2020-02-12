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12 февраля 2020 года 11:31
Валютный курс в среду останется в диапазоне 62,50-63,50 руб./долл. - РФПИ
Рубль в сложившихся условиях может продолжить умеренный рост и в среду, однако чрезмерного укрепления не ожидается, предполагается сохранение диапазона 62,50-63,50 руб./долл., говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Торги вторника рубль завершил лидером среди ЕМ валют, укрепившись к USD сразу на 1,2% до 63,25-63,40/USD, - отмечает эксперт РФПИ. - Утренняя стабильность ниже 64,00/USD обеспечивалась продажами экспортеров на этом уровне, которым противостояли продолжающиеся покупки со стороны локальных участников. Однако все это отошло на второй план после анонса планов Минфина выкупить у ЦБ долю в Сбербанке за счет средств ФНБ. Для валютного рынка это важно, поскольку сделка будет предполагать постепенную конверсию чуть более US$40 млрд на рынке в течение 3-7 лет. Масштабы влияния на рубль будут определяться длительностью периода, предполагая объем операций в размере US$6-14 млрд в год. По нашим грубым оценкам, это может дополнительно укрепить рубль на 3-6% относительно сценария неизменных внешних и внутренних условий. Однако для инвесторов этого было достаточно, чтобы частично отыграть эти новости уже вчера, особенно учитывая умеренно-позитивный внешний фон".
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12 февраля 2020 года 18:05
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по фунту стерлингов, учитывая длительную неопределенность по механизму финансовых взаимоотношений между Великобританией и Евросоюзом, говорится в комментарии главного экономиста банка Янвиллема Акета. "Политическая неопределенность в связи... читать дальше
.12 февраля 2020 года 17:25
Эпидемия коронавируса может быть побеждена, и глобальная экономика снова ускорит рост в среднесрочной перспективе; при таком сценарии ожидается рост доходности по государственным облигациям США, говорится в комментарии Julius Baer. "Национальная федерация независимого бизнеса США,... читать дальше
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.12 февраля 2020 года 12:26
Решение "Газпрома" перевести свои "энергодочки" на норму выплат в размере 50% прибыли по МСФО по итогам 2019 года сделает бумаги ТГК-1 и ОГК-2 дивидендными фишками в этом сезоне, говорится в комментарии аналитика ГК "ФИНАМ" Наталии Малых. "Наибольший рост выплат мы ожидаем по ТГК-1 с учетом... читать дальше
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.12 февраля 2020 года 10:09
Цены на нефть в среду не выйдут из диапазона 54-56 долл./барр. Brent, в фокусе рынка - статистика по запасам от Минэнерго США, говорится в обзоре Промсвязьбанка. " Нефть пытается расти на некотором улучшении сантимента в отношении коронавируса. Статистика от API вышла смешанной: запасы сырой... читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:36
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли во вторник до новых рекордов, Dow Jones Industrial Average завершил торги в незначительном "минусе". Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышается. Цены на нефть эталонных марок в среду поднимаются. читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:31
Если нефть сумеет закрепиться выше $55, то возможен дальнейший рост в район $58-58,5. Более дорогая нефть будет лишь при росте потребления сырья в Китае и появлением определенности России в вопросе снижения квот на добычу странами ОПЕК+, сообщается в комментарии Алор Брокер. Сильно, на 1,3%,... читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:10
Несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд по Brent по-прежнему остается в силе - ГК "ФИНАМ"
Нефтяные котировки по итогам торгов вторника выросли на 1,65% и закрылись на отметке $54,28. Поводом для оптимизма послужили сигналы из Китая о некотором замедлении темпов распространения коронавируса. Однако несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд во фьючерсном контракте Brent... читать дальше
.11 февраля 2020 года 18:10
Нарастает тотальная зависимость котировок нефти от того, смогут ли власти Китая остановить распространение коронавируса в ближайшие недели, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". В противном случае котировки спустятся ниже $50 за баррель Brent и в моменте могут тестировать меньшие уровни,... читать дальше
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