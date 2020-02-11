"БКС Глобал Маркетс" ждет повышения веса Ростелекома в MSCI Russia Small Cap на 117 б.п. по итогам допэмиссии

Индексный провайдер MSCI может повысить вес "Ростелекома" (MOEX: RTKM) в MSCI Russia Small Cap по итогам допэмиссии, полагают аналитики инвестбанка Вячеслав Смольянинов, Юлия Голдина и Василий Мордовцев.

Как сообщалось, в декабре акционеры "Ростелекома" утвердили увеличение уставного капитала компании посредством допэмиссии в пользу банка ВТБ (MOEX: VTBR). Цена выкупа составляла 93,21 рубля за обыкновенную акцию. По итогам допэмиссии количество обыкновенных акций компании составит 3 млрд 282 млн 997 тыс. 929 штук.

Акционеры "Ростелекома" подали заявление на приобретение 4 тыс. 443 обыкновенных акций в рамках реализации преимущественного права при проведении допэмиссии. В совокупности акционеры приобрели акции допэмиссии на сумму около 414 тыс. рублей.

По мнению экспертов "БКС Глобал Маркетс", NoS (количество акций - number of shares) "Ростелекома" будет повышен до 3,28 млн штук в EM Small Cap Indices, оценка FIF понижена с текущих 0,35 до 0,3 при уровне free float 28,6%. Таким образом, вес акций "Ростелекома" в MSCI Russia Small Cap увеличится на 117 базисных пунктов - с 15,1% (на вчерашнее закрытие) до 16,3%, что приведет к пассивному притоку средств в бумаги оператора на уровне $1,4 млн.

Изменения вступят в силу в ближайшее время, как только данные по сделке станут доступны индексному провайдеру.