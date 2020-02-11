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11 февраля 2020 года 16:57
Золото и доллар США сейчас выглядят наиболее интересными активами - ИК "ФИНАМ"
Золото и доллар США - два актива, которые часто находятся в противофазе, сейчас выглядят наиболее интересными, считает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. Доллар укрепляется последние недели практически ко всем валютам, однако котировки цен на золото не демонстрируют снижения "аппетита" инвесторов к драгоценному металлу. "Таким образом, вырисовывается интересная возможность заработка на росте цен на золото при развороте индекса доллара. Рекомендую вам внимательно следить за данной возможностью", - пишет специалист ИК.
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11 февраля 2020 года 18:10
Нарастает тотальная зависимость котировок нефти от того, смогут ли власти Китая остановить распространение коронавируса в ближайшие недели, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". В противном случае котировки спустятся ниже $50 за баррель Brent и в моменте могут тестировать меньшие уровни,... читать дальше
.11 февраля 2020 года 15:16
Волатильность на сырьевых площадках повышена. Brent прибавляет 50 центов, торгуясь выше $54 за баррель. По мнению аналитиков ИК "Фридом Финанс", в ближайшие дни нефть "ляжет в боковик". читать дальше
.11 февраля 2020 года 15:00
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Boston Scientific и считает их привлекательными для вложений, говорится в комментарии инвесткомпании. Boston Scientific - американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов. Компания ведет деятельность в таких... читать дальше
.11 февраля 2020 года 14:43
Котировки природного газа упали на 5% под влиянием вспышки коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. Крупнейший китайский импортер сжиженного природного газа (СПГ) заявил о том, что не смог выполнить обязательства по покупкам, в связи с чем стало очевидно, что вспышка коронавируса... читать дальше
.11 февраля 2020 года 14:20
Эпидемия коронавируса стала неожиданным внешним шоком для рынков, однако не сможет оказать значительное влияние на глобальную экономику, говорится в комментарии Julius Baer. "Учитывая свежие данные, можно полагать, что худшее осталось позади. Фундаментальные показатели и политические новости... читать дальше
.11 февраля 2020 года 11:44
Пара евро/доллар попытается сформировать небольшой коррекционный отскок, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта во вторник утром торгуется в небольшом "плюсе" после сильной просадки, которая была накануне. Важной макроэкономической статистики в США и еврозоне... читать дальше
.11 февраля 2020 года 11:32
Нефтяные котировки корректируются вверх в ходе утренних торгов вторника, хотя риски их дальнейшего снижения все еще остаются повышенными. говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent прибавляют чуть больше 1% и торгуются вблизи отметки $54/bbl. "Поддержку котировкам оказывают... читать дальше
.11 февраля 2020 года 09:22
Американские фондовые индексы Nasdaq Composite и S&P 500 завершили торги в понедельник на рекордных максимумах. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются. Цены на нефть эталонных марок во вторник поднимаются. читать дальше
.10 февраля 2020 года 17:40
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Facebook и считает акции компании привлекательными для вложений на ближайший год. "Акции Facebook находятся в числе наших рекомендаций на покупку с прошлого года и оправдывают ожидания - цена в конце января вплотную приближалась к... читать дальше
.10 февраля 2020 года 17:17
Цены на нефть могут стабилизироваться в диапазоне $53-56 за баррель Brent на этой неделе - Sberbank Asset Management
Цены на нефть на этой неделе, скорее всего, не выйдут из диапазона $53-56 за баррель Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. "Технический комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал странам-участникам снизить... читать дальше
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