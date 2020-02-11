Рубль не может игнорировать рост металлов, нефти и других рискованных активов - "Открытие Брокер"

Рост металлов, нефти и других рискованных активов рубль игнорировать не может, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль начинал вторник неустойчиво, ослабев в моменте до 64,12 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3460 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,13%, недельная - до 6,18%, а месячная - до 6,25%.

Рубль остаётся во власти внешних новостей. Рынок пока не может подсчитать возможный ущерб российского экспорта от снижения спроса в Китае на сырьевые ресурсы. Однако во вторник на внешних рынках всё же преобладают позитивные настроения, поэтому рубль вновь пытается укрепить свои позиции. Частично этому также помогает нефть, хотя говорить об устойчивости текущего разворота будет преждевременно. Тем не менее, рост металлов, нефти и других рискованных активов рубль игнорировать не может, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.