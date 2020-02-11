Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3000 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Главные причины для снижения рынка - это дефицит ликвидности и очередной виток напряженности, обусловленный регулированием рынка товарных деривативов, указывает в своем комментарии аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. До конца недели возможно снижение индекса Мосбиржи к 3000 пунктов, считает эксперт.

Дефицит ликвидности на российских финансовых рынках определен увеличением объема размещений средств банков на низкодоходных и сравнительно надежных депозитах в ЦБ. Эта тактика кредитных организаций объясняется влиянием внешних (краткосрочный информационный фон) и внутренних факторов (сравнительно жесткая монетарная, налоговая политика). Впрочем, эта тенденция слабеет. С точки зрения оценок на ее основе, отмечает А. Осин, сохранение или восстановление после спада текущих уровней индекса Мосбиржи к середине апреля выглядит обоснованным.

Напряженность на рынке деривативов создана возобновлением трений между европейскими и британским регуляторами по вопросам правил обращения товарных деривативов на ICE и LME после выхода Британии из ЕС. Обе биржи, впрочем, заявили о готовности принять более жесткие условия регулирования ESMA и провести соответствующие изменения к середине года. По мнению рыночных аналитиков, европейским регуляторам невыгодны данные трения, они повышают риск для биржевого сегмента потерять долю мирового рынка.

"До конца недели возможно снижение индекса Мосбиржи к 3000 пунктов, однако в активе у покупателей остается ожидаемое смягчение условий регулирования торговли на рынке товарных деривативов в США, рост на американских фондовых рынках на фоне завершения процедуры импичмента и новостей о возможном сокращении запасов ОПЕК", - пишет специалист ИК.