Рубль пытается развернуться вверх, но угроза ослабления сохраняется - БКС

Рубль пытается развернуться вверх, но угроза ослабления сохраняется, говорится в комментарии "БКС Брокер".

Рубль во вторник открылся вверх, и вслед за кратковременным снижением, вызванным коррекционном откатом глобальных площадок, продолжил умеренно укрепляться. Большинство развивающихся валют также демонстрирует позитивную динамику.

Пара USD/RUB пока не смогла закрепиться над промежуточным сопротивлением 64,11, хотя несколько раз превышала его. Тем не менее, до обновления минимума понедельника на отметке 63,65 более вероятно возобновление роста и попытка преодоления более сильного технического препятствия, находящегося около уровня 64,5 руб., считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.