Нефть в ближайшие дни "ляжет в боковик" - ИК "Фридом Финанс"

Волатильность на сырьевых площадках повышена. Brent прибавляет 50 центов, торгуясь выше $54 за баррель. По мнению аналитиков ИК "Фридом Финанс", в ближайшие дни нефть "ляжет в боковик".