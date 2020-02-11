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11 февраля 2020 года 14:43
Котировки природного газа упали на 5% под влиянием вспышки коронавируса - Julius Baer
Котировки природного газа упали на 5% под влиянием вспышки коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. Крупнейший китайский импортер сжиженного природного газа (СПГ) заявил о том, что не смог выполнить обязательства по покупкам, в связи с чем стало очевидно, что вспышка коронавируса повлияла и на рынок природного газа. Учитывая важность Китая для глобальной торговли газом, в понедельник котировки снизились еще на 5%. "Текущая распродажа на рынке природного газа является негативным фактором для нефтегазовой отрасли, который может привести к долговым обязательствам, консолидации и несоответствию публикуемых прибылей ожиданиям. Мы сохраняем нейтральную позицию по рынку природного газа", - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. По мнению эксперта банка, за последние несколько недель основным фактором, который определял ситуацию на рынке природного газа, оставалась погода. Цены снизились до многолетних минимумов на фоне теплой зимы и пониженного отопительного спроса. Однако, в прошедшие выходные внимание рынка сместилось, поскольку стало понятно, что природный газ не обладает иммунитетом против коронавируса. Крупный китайский импортер СПГ объявил о том, что не смог выполнить обязательства по закупкам из-за ограничений, возникших в связи с коронавирусом. За последние несколько лет Китай стал вторым по объемам импортером СПГ в мире, и таким образом сыграл важную роль в глобальной интеграции газового рынка, связав производителей в США, на Ближнем Востоке и в Австралии с потребителями в Европе, Китае и Азиатском регионе в целом. Учитывая важную роль Китая в глобальной торговле газом и сохраняющуюся обеспокоенность по поводу избытка предложения, цены на газ потеряли в понедельник 5%. Карстен Менке полагает, что вероятность сохранения высокого предложения до конца лета выросла. В целом, ситуация на рынке и текущие низкие котировки, скорее всего, помогут предотвратить формирование избытка на рынке природного газа. Где возможно, электростанции будут использовать природный газ вместо угля в целях повышения прибыльности, в то время как грузы с СПГ из США будут оставаться привлекательными для покупателей как в Европе, так и в Азии. Основным фактором неопределенности для рынка остается вероятность серии похолоданий и роста отопительного спроса, полагает эксперт Julius Baer.
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