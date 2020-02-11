Коронавирус не окажет значительного влияния на глобальную экономику - Julius Baer

Эпидемия коронавируса стала неожиданным внешним шоком для рынков, однако не сможет оказать значительное влияние на глобальную экономику, говорится в комментарии Julius Baer. "Учитывая свежие данные, можно полагать, что худшее осталось позади. Фундаментальные показатели и политические новости указывают на то, что глобальная экономика находится на пути к новому циклическому ускорению и столкнулась лишь с временной заминкой в первом квартале 2020 года", - отмечает главный экономист банка Янвиллем Акет.

Прошел уже месяц с момента, когда коронавирус вызвал глобальную обеспокоенность. На данный момент известно, что количество летальных исходов от коронавируса скорее всего превысит количество смертей во время эпидемии атипичной пневмонии в 2002-2003 гг, однако коэффициент смертности оказался в семь раз ниже, отмечается в комментарии Julius Baer. Коронавирус оказался более заразным, и к настоящему моменту в одном Китае заболело больше 40 тыс. человек, что привело к широким мерам по предотвращению распространения вируса по всему миру, которые привели к хорошим результатам. В настоящее время коэффициент выздоровления растет, в то время как скорость распространения заболевания стабилизируется.

Тем не менее, в ближайшие недели будут чувствоваться последствия сильных перебоев в производственной активности в Китае и других странах в связи с эпидемией, полагает эксперт Julius Baer. Циклическое ослабление отразится не только на экономических показателях Китая за первый квартал 2020 года. Пострадают также и те секторы за рубежом, которые сильно зависят от производственной активности в Китае. В ответ на снижение деловой активности Народный банк Китая предпринял ряд важных мер поддержки.

"Становится все более очевидно, что эпидемия коронавируса не сможет оказать сильное и длительное влияние на глобальную экономику. Ведущие индикаторы, включая январские индексы PMI, которые рассчитывались до начала эпидемии, указывают на широкое восстановление глобальной производственной активности, а также ускорение роста сектора услуг. Это восстановление роста отложится на второй квартал текущего года, однако при этом оно совпадет с эффектом от принятых мер стимулирования и отложенным спросом из первого квартала", - заключает Янвиллем Акет.